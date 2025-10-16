النائب كرامي: دعم استقرار لبنان وحصر السلاح بالدولة أساس حماية الوطن والنهوض بالشمال

استقبل النائب رئيس تيار “الكرامة” فيصل كرامي وفد رؤساء اتحادات بلديات عكار في جامعة المدينة، حيث شدد على أهمية الوحدة الوطنية والسياسة الواقعية التي تحمي لبنان من الانخراط في أي صراعات إقليمية. واعتبر كرامي أن موقف رئيس الجمهورية الأخير مسؤول وشجاع، ويهدف إلى تثبيت الاستقرار الداخلي والحفاظ على وحدة القرار الوطني.

وأكد كرامي أن لبنان بحاجة اليوم إلى سياسات تحمي السيادة وتوازناته، مع احترام اتفاق الهدنة لعام 1948، مؤكدًا أن حصر السلاح بيد الدولة لا يعني تجاهل حماية لبنان من أي اعتداء خارجي، وأن الردع الوطني والموقف الموحد هما أساس الحفاظ على السيادة.

وأشار كرامي إلى أن المنطقة تشهد حراكًا دبلوماسيًا واقتصاديًا كبيرًا بعد حرب غزة وبدء مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، محذرًا من تهميش لبنان إذا لم يتم معالجة أزماته البنيوية بسرعة. وأضاف: “المرحلة دقيقة جدًا والخزينة شبه فارغة، لكن المسؤولية تفرض التعاون بين الدولة والبلديات والمجتمع الأهلي”.

وخلال اللقاء، شدد كرامي على أهمية الإصلاح الحقيقي والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن “بيت الكرامة سيبقى مفتوحًا لكل مبادرة تصب في خدمة عكار وطرابلس وكل الشمال”. كما نوّه بالوحدة بين طرابلس وعكار وبقية مناطق الشمال، مؤكدًا أن التحويل الإداري لعكار إلى محافظة خطوة جيدة لكنها غير كافية بدون سياسات إنمائية عادلة وشاملة.

وتطرق كرامي إلى ملف الإنماء المحلي، مشيرًا إلى دور البلديات كمفتاح للتنمية، لكنه شدد على أن فعاليتها مرتبطة بتمكينها بالموارد الكافية. كما تناول ملف مطار رينه معوض في القليعات، مؤكدًا أن الجهود المشتركة مع نواب ووجهاء الشمال وضعت المشروع على المسار الصحيح، معربًا عن أمله بإصدار دفتر الشروط قبل نهاية العام لبدء تشغيل المطار الذي يُعد شريانًا حيويًا لإنماء الشمال ولبنان بأكمله.