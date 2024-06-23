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النائب محمد رعد: لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا فنحن الذين نصبر عليكم

منذ دقيقة واحدة
النائب محمد رعد

النائب محمد رعد

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سأل رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد: “كيف لنا أن نسكت عن هذا الجرم الذي يرتكبه العدو الصهيوني في غزة”، وقال: “ان الانسان الذي يغدو بِلا شرف وبِلا حس انساني، بعيدا عن أي منطق ومصلحة سياسية، هذا الانسان الذي يبلغ هذا المستوى من عدم الحس الإنساني، والذي يفقد الشرف هو الوحيد الذي لا يأبه بما يجري في غزة ولا يعنيه ذلك”.

وقال رعد: “أقول لمن يتنطح على بعض وسائل التواصل من بعض أبناء بلدنا، للأسف اننا ندافع عن انسانيتكم وندافع عن وطننا الذي يحتضنكم وندافع عن مناطقنا ومناطقكم وندافع ضد عدو يريد أن يفترسنا ويفترسكم، سواء تعقلتم ذلك ام لم تصلوا الى مستوى ان تتعقلوا. ونحن لا نريد منكم لا تبرعات ولا معونات ولا مساعدات إعادة اعمار، فنحن اكرم من ان نمد أيدينا الى اللئام. ونحن على يقين اننا ننتصر لله والله ناصرنا، لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا، نحن الذين نصبر عليكم، نريدكم ان ترتقوا الى مصافي الناس والشرفاء”.

وأضاف: “يصعدون كل يوم لإعطاء دروس بالوطنية والأخلاق، وهم يستبطنون الحقد والكراهية وفي المنتديات السياسية ينظّرون للشراكة الوطنية”.

وختم النائب رعد:” ان الغليان الذي نشهده في غزة، أفرز كل هذا القيح في الداخل حتى نكون على بصيرة مِمَن نتعاون معه ويتعاون معنا مِمن نصدقه القول ويكذب علينا بأقواله ومواقفه ومشاعره، وسنرتب اوضاعنا على هذا الأساس” .

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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