النائب محمد يحيى: لضرورة إنشاء فرع لـ"اللبنانية" في محافظة عكار

دعا النائب محمد يحيى، خلال تلبيته مأدبة غداء أقامها رئيس جمعية الاتحاد الاجتماعية في بلدة المحمرة محمد موسى، إلى “إنصاف محافظة عكار وإعطاء أبنائها حقوقهم في الإنماء المتوازن كغيرهم من اللبنانيين”.

وطالب بـ”ضرورة إنشاء فرع للجامعة اللبنانية في محافظة عكار والإسراع في تنفيذه للتخفيف عن كاهل الأهالي وأبنائهم الطلاب في الاعوام الدراسية المقبلة”.

كما طالب “وزارة الأشغال العامة إلى المباشرة في تعبيد الطرق وصيانتها، خصوصا طرق منطقة وادي خالد، وإلى ترميم مرفأ العبدة وصيانته وتعزيله وتطويره وتحويله إلى مرفأ معتمد من قبل الدولة رسميا على غرار المرافئ الممتدة على طول الشاطئ اللبناني”.

وطالب بـ”ضرورة تحسين الواجهة البحرية وإنشاء الأرصفة والممرات وفتح فرص الاستثمار على امتداد الواجهة من العبدة حتى العريضة بدل تركها هكذا مرتعا للأوساخ والنفايات على اختلافها”.

ودعا “وزارة الاقتصاد إلى تعزيز دورها في عكار وتأمين الطحين إلى الأفران والمخابز ومراقبتها”، معتبراً أن “الوضع أصبح لا يطاق، والناس قد ينفجرون في أي لحظة أمام هول الذل، الذي يلاقونه للحصول على ربطة خبز”.

وتمنى على “رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عند تشكيله الحكومة الجديدة انصاف محافظة عكار وتعيين وزير أو اكثر من أبنائها في وزارات خدماتية وازنة”.