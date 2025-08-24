الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
النائب مراد: الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة للاستقرار

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2025 9:25 مساءً
النائب "حسن مراد"

شدّد النائب حسن مراد خلال حفل تخرّج طلاب في بلدة غزة – البقاع، بحضور المفتي الدكتور علي الغزاوي وفعاليات رسمية واجتماعية، على أنّ “العلم هو السلاح الحقيقي والطريق إلى نهضة الوطن”، مؤكّدًا وقوفه إلى جانب الشباب “سندًا وداعمًا لطموحاتهم من مقاعد الدراسة حتى سوق العمل”.

وجدّد مراد التمسّك باتفاق الطائف وحصرية السلاح بيد الدولة، مشدّدًا على وقوفه خلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في معالجة هذا الملف، ورافضًا “أي إساءة أو تطاول على مقام رئاسة الحكومة”، وداعيًا إلى “الاحتكام للمؤسسات الدستورية في أي خلاف سياسي”.

وأكّد أنّ “الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة للاستقرار”، داعيًا إلى “تعزيز قدراته”، معتبرا أنّ “استقرار لبنان مرتبط بعلاقاته العربية وعدم التعرض والتهجم واستفزاز أي دولة عربية وأولها المملكة العربية السعودية”.

وختم مراد متعهّدًا بـ”العمل على حاجات غزة والقرى المجاورة إنمائيًا”، وداعيًا المسؤولين إلى “وضع الناس أولًا وتجاوز الحسابات الضيّقة”، ومهنّئًا الخريجين وأهاليهم قائلاً: “أنتم التغيير الحقيقي بالفعل والعلم والعمل”.

