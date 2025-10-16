النائب ملحم خلف يدعو لوقف عرقلة أعمال إعادة ترميم أبنية بيروت بعد العدوان الإسرائيلي

تناول النائب ملحم خلف في تصريح اليوم في مجلس النواب موضوع “العدوان الإسرائيلي داخل العاصمة بيروت”، مشيراً إلى أن منطقة البسطة، شارع المأمون، تعرضت منذ سنة وأسبوع تقريباً لأضرار جسيمة شملت أكثر من 25 عقاراً تحوي نحو 450 شقة.

وأوضح خلف أن إحدى الجمعيات تطوعت لإعادة ترميم هذه الأبنية، بعد الحصول على ترخيص من محافظ بيروت، وعملت على مدار 10 أشهر بقدرات ذاتية وبمساعدة شركات لبنانية.

وأشار إلى أن “أحد عناصر الدرك دخل فجأة إلى المباني، وادعى وجود مخالفة تستوجب الإزالة، رغم أن الجمعية لم تخالف أي قوانين، إلا أن الدركي قرر وقف الأعمال، مستنداً إلى وجود مبنى أثري، ما أعاق عمل الجمعية بشكل كامل”.

وأكد خلف أنه “تم التواصل مع قائد الدرك ومحافظ بيروت، الذي أعطى قراراً بإتمام الأعمال، كما تم الاتصال بالمدعي العام الاستئنافي”، لكنه أشار إلى أن المتطوعين تفاجأوا الأحد الماضي بتسرب المياه داخل أحد المباني، ما أجبرهم على إيقاف العمل مجدداً.

وختم النائب خلف: “أناشد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ومحافظ بيروت وقائد المنطقة وكل الأجهزة المعنية بوضع حد لهذه التصرفات، لضمان عودة الأهالي إلى منازلهم، فبيروتيون ليسوا مكسر عصا لأحد”.