النائب منيمنة: نطالب الحكومة بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن

كتب النائب إبراهيم منيمنة عبر منصة “إكس”: “جريمة بنت جبيل التي استهدف فيها الاجرام الإسرائيلي عائلة لبنانية بينهم ثلاثة أطفال هي تجاوز لكل الحدود”.

وأضاف “اليوم نحن اللبنانيون مدعوون بكافة أطيافنا السياسية الى الوحدة في مواجهة هذا التصعيد الخطير ومطالبة الحكومة بأخذ اقصى التدابير الممكنة مع الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار وابلاغهم غضب الشعب اللبناني كافة ازاء هذه الجريمة النكراء وتحميلهم مسؤولية تقصيرهم في لجم الهمجية الاسرائيلية المتفلتة. كما ونطالب الحكومة عبر وزارة الخارحية بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن.

وتابع “لتكن دماء شهدائنا سببا لوحدتنا في مواجهة هذا الاجرام المتمادي”.