النائب ناجي يندد بالاعتداءات الإسرائيلية ويدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

كتب النائب طه ناجي عبر منصة “اكس”: “نستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على الأراضي اللبنانية، والتي تشكّل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وخرقًا فاضحًا للقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701.

إنّ هذه الممارسات العدوانية تهدّد الأمن والاستقرار، وتؤكد مجددًا السياسة الإسرائيلية القائمة على خرق القوانين الدولية والاستهتار بقرارات مجلس الأمن.

ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهما في إدانة هذه الاعتداءات وممارسة أقصى الضغوط على العدو الإسرائيلي لوقف خروقاته المتواصلة لسيادة لبنان.

ونؤكد تضامننا الكامل مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية في مهمتهم الوطنية بحماية الحدود والدفاع عن كرامة الوطن وأمن المواطنين”.