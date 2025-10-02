الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
النائب وضاح الصادق: دعم كامل للرئيس سلام والحكومة وخططها المستقبلية

منذ 49 دقيقة
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، مساء اليوم في السرايا الكبيرة، النائب وضاح الصادق يرافقه وفد من حزب “خط أحمر”.

وعقب اللقاء، أعرب الصادق عن دعم الوفد الكامل للرئيس سلام، مؤكداً أن الهدف من الزيارة هو تثمين مسيرة إعادة بناء الدولة والمشروع الإصلاحي الذي يقوده. وأوضح أن دعمهم يشمل القوانين الإصلاحية، وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تنظيم وضع المصارف، وحصر السلاح بالقوى العسكرية اللبنانية، وحماية سيادة الدولة على كامل أراضيها.

وأشار الصادق إلى أن القطاع الخاص لعب دوراً محورياً خلال السنوات الخمس الأخيرة في دعم الدولة، وأن الموازنة الأخيرة التي وقعها رئيس الجمهورية تعكس الاعتماد على هذا القطاع كمصدر أساسي للمداخيل.

وختم بالقول: “نحن ندعم دولة الرئيس سلام، وندعم مسيرته بشكل كامل، وكذلك الحكومة وخطتها المستقبلية”، مؤكداً التزام الوفد بمواصلة دعم المشروع الوطني الإصلاحي الذي يقوده.

