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ياسين جابر يحذّر: “لبنان سيتحوّل الى صومال”

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 10:34 مساءً
ياسين جابر

ياسين جابر

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رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر ان المشكلة الحكومية سببها تسمية وزيرين، مضيفا: “إذاً فليقترح رئيس الحكومة عددا من الاسماء على أن يختار رئيس الجمهورية إسمين من بينها”.

وقال في مداخلة عبر “الجديد” ضمن برنامج “وهلق شو” مع الاعلامي “جورج صليبي”:

“المطلوب اليوم ان يكون هناك مبادرة من فخامة الرئيس لاجراء حوار جدي في البلاد”، معتبرا ان التمادي فيما يحصل خطره كبير جدا على لبنان، مشيرا الى ان البلد يخسر يوما بعد يوم كل ميّزاته التفاضلية وكل شيء كان يمثّله انهار من القطاع المصرفي الى القطاع الصحي.

واذ جزم جابر بالمعاناة الكبيرة التي يعاني منها المواطن جراء فقدان الدواء من الصيدليات،قال: “يا فخامة الرئيس البلد يغرق وعليك بالحوار”.

وتابع: “لبنان سيتحوّل الى صومال” ومن الضروري جدا السعي الى الحوار، وباسيل تكلم بالامس عنه.

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