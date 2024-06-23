النائب يزبك: حزب الله يستجلب علينا حرب قد تتوسع وتحدث دماراً شاملاً

أقامت منسقية عكار في حزب “القوات اللبنانية” بالتعاون مع الجامعة الشعبية لقاء سياسيا في القبيات، مع عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، تبعه غداء حضره اعضاء المجلس السياسي الدكتور نبيل سركيس، المهندس فارس صراف، منسق الحزب في عكار روني سعد، الدكتور وسام منصور، السيد فواز المحمد، منسق الكتائب – عكار بيار عماد وهيئات حزبية قواتية.

استهل اللقاء بالنشيد الوطني ونشيد “القوات”، ثم افتتحت اللقاء عريفته ليليان شحود، من ثم كلمة ترحيبية لمسؤول مكتب القوات في القبيات طوني عبدو.

والقى سعد كلمة المنسقية رحب فيها بالنائب يزبك في عكار، وقال: “اللقاء اليوم له وقع في هذه البلدة العريقة التي كانت سباقة في كل الأوقات وقت الحرب ووقت السلم، كما اننا نفتخر بما قدمته هذه البلدة لعكار وكل لبنان،و سوف يلي هذا اللقاء سلسلة لقاءات في مختلف مناطق عكار”.

ثم تناول يزبك في كلمته الواقع اللبناني السياسي، وقال: “جئنا لقبيات الأبية للقاء رفاقنا القواتيين وحلفائنا السياديين، لنؤكد عناويننا النضالية التي تحكم مساراتنا، والخطر الدائم من حزب الله الذي يحدثه على التركيبة اللبنانية من خلال تسليم امره الى ايران وصولا الى الخطر الداهم الذي يستجلبه علينا من حرب قد تتوسع لا سمح الله لتشمل كل ارجاء الوطن وتحدث دمارا شاملا”.

واضاف: “ان الجميع هنا يدعو الى التعقل وانتخاب رئيس وتسليم امرنا الى الجيش والعمل على تطبيق القانون على النازحين السوريين كما في مناطق اخرى. نسمع كلاما انهم اخرجوهم من مناطق جبل لبنان وغيرها من المناطق لدفعهم الى الشمال وعكار علما ان هذه المناطق طبقت القانون عليهم، لان فتطبيق القانون يخدم مصلحة لبنان وسوريا”.

وشدد يزبك على “ملء الشغور الرئاسي لكي تنتظم المؤسسات الدستورية”.