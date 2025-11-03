النائب ينال صلح: دعم القطاع الصحي في بعلبك الهرمل وعكار أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل

زار النائب الدكتور ينال صلح، يرافقه وفد من أطباء محافظة عكار، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في بيروت، حيث تم في خلال اللقاء البحث في عدد من الملفات الصحية والطبية المرتبطة بالقطاع الصحي في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار واحتياجات الكوادر العاملة فيها.

وتناول المجتمعون التحديات التي تواجه الأطباء في المنطقة، ولا سيما تلك المتصلة بدعم المستشفيات الحكومية، وتطوير البنى التحتية الصحية، وتأمين التجهيزات الأساسية التي تضمن خدمة صحية لائقة للمواطنين.

كما تم التطرق إلى ملف مستشفى أكروم الحكومي، حيث أكّد الوزير ناصر الدين أن “العمل جارٍ بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، وأن المشروع بات في مراحله الأخيرة تمهيدًا لانطلاق التنفيذ قريبًا، بما يلبّي احتياجات أهالي أكروم والقرى المحيطة ويعزّز حضور الدولة الصحي في المنطقة”.

ومن جهته، شدد النائب صلح على “ضرورة إعطاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل الأولوية ضمن خطة الوزارة، نظرًا لحجم الحرمان التاريخي الذي تعانيه هاتان المنطقتان واتساع مساحتهما”، مؤكدًا أن “تعزيز شبكات الدعم الصحي وتوفير المستلزمات والخدمات الطبية هو حق أساسي لأهالي المنطقة”.

وأعرب صلح عن “التزامه بمتابعة هذه المشاريع حتى اكتمالها بالشكل الذي يليق بكرامة المواطنين”.

وفي ختام اللقاء، شكر الوفد الطبي وزير الصحة على اهتمامه، مثنيًا على “التعاون البنّاء الهادف إلى النهوض بالواقع الصحي وتحسين الخدمات في محافظة عكار، بموازاة متابعة الملفات الصحية في بعلبك الهرمل لضمان عدالة التوزيع والرعاية في كل المناطق اللبنانية”.