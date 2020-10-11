الناطق باسم اليونيفيل: المصابون من جنودنا لم يختلطوا مع المجتمعات المحلية

أوضح الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل الدولية اندريا تننتي، أن “جنود حفظ السلام الذين ثبتت إصابتهم بالكورونا، وعددهم 39 شخصا، جميعهم في حالة جيدة وأغلبيتهم لا تظهر عليهم عوارض، حيث تم وضعهم في العزل في الناقورة، وتقوم اليونيفيل بتتبع جميع المخالطين”، مشيرا إلى أن جميع المخالطين “ونتيجة فحوصاتهم سلبية، موجودون الان في الحجر الصحي”.

وأكد أنه “لم يكن هناك أي اختلاط مع المجتمعات المحلية، وتم تطبيق كل الإجراءات الوقائية الصارمة، التي نتبعها أساسا داخل المقر”.

وختم: “وعملا بسياستنا، فنحن لا نصرح عن جنسيات جنود حفظ السلام”.