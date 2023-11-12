"النافعة" تنجز معاملات جديدة بدءًا من هذا التاريخ!

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات أنّها سوف تستقبل المواطنين أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس اعتبارًا من تاريخ 14/11/2023 وتقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التّالية:

1- تسجيل السّيارات السّياحيّة (صفر كلم) للأفراد، التي لا تخضع للكشف في المركز الرئيسي في الدكوانة من خلال حجز موعد على موقع الهيئة الإلكتروني tmo.gov.lb وفي مختلف الأقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنّبطيّة).

2- تسجيل السّيارات السّياحية (صفر كلم) المستوردة من قبل نقابة شركات مستوردي السّيارات وباقي الشّركات .

3- تسجيل آليات الشّحن الخصوصي الحائزة على موافقة مسبقة بهذا الخصوص.

4- استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستحصال على رخصة سوق أوّل مرّة من فئتي السّيارات السّياحة الخصوصيّة B والدراجات الآليّة A وA1 (اعتبارًا من نهار الأربعاء).

هذا بالإضافة إلى استمرار المصلحة بكافة فروعها بتأمين الخدمات التي كانت توفرها سابقًا.

ومع العلم أنّها سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة.