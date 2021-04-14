“النجوم من اجل لبنان افضل”: سعد حضر الى دار نقابة الفنانين مستوضحاً بيان النقابة

اعلنت لجنة “النجوم من اجل لبنان افضل” في بيان، ان “رئيس اللجنة سام سعد حضر الى دار نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، مستوضحا بيان الذي اصدره مجلس نقابة الفنانين بتاريخ 12/4/2021.

وشرح النقيب جهاد الاطرش لسعد خلفيات البيان، في حضور الزميلين عبده منذر ولبنان خليل، شرح النقيب جهاد الاطرش لسعد خلفيات البيان، وانه منذ مدة والاتصالات تنهال من بعض الزميلات والزملاء طالبين من المجلس العمل على تخفيف التشنج الحاصل بين بعض اعضاء النقابة بسبب بعض المنشورات المجرحة على مواقع التواصل الاجتماعي لرموز سياسية، فتداول المجلس الامر وتم الاتفاق على اصدار بيان يناشد اعضاء النقابة التخفيف من حدة التوتر.

وللصدفة وزع البيان في اليوم الذي صادف ما تعرض له الزميل اسعد رشدان، ثم اتصل جهاد الاطرش بالزميل اسعد رشدان واوضح له الملابسات التي جرت، وعبر بدوره عن مدى حبه للنقيب والنقابة.

واشار النقيب الى دور النقابة وموقفها، واستنكارها لكل ما يتعرض له اي فنان، وهدفه الوحيد من هذا البيان هو الالفة والمحبة بين جميع اعضاء النقابة”.