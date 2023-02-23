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"النزوح السوري" بين شرف الدين وممثل مفوضية شؤون اللاجئين

منذ 16 دقيقة
شرف الدين وممثل مفوضية شؤون اللاجئين

شرف الدين وممثل مفوضية شؤون اللاجئين

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عرض وزير المهجرين عصام شرف الدين، شؤون النازحين السوريين وملف العودة، مع الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن، بحضور مسؤول الاتصال في المفوضية دومنيك طعمة.

وتمنّى شرف الدين من المفوضية التعاون الكامل لحثّ الدول المانحة على حلّ هذا الملف. كما ناقش وفرايسن المستجدات المتعلقة بعودة النازحين طوعًا إلى بلادهم الذي شرح بدوره بعض النقاط حول هذا الأمر ودور المفوضية فيه، بالإضافة إلى الصعوبات المادية التي تعاني منها.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة المدير العام للوزارة أحمد محمود ومستشار الوزير لحقوق الإنسان هيثم أبو سعيد.

 

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