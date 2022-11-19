السبت 25 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 19 نوفمبر 2022 |
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النفايات تجتاح أحياء هذه المدينة.. والبلدية ترد في بيان

منذ 45 ثانية
النفايات

النفايات

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شكت بلدية الغبيري من رمي نفايات سوق الخضار في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، متهمة نقيب تجار السوق سعود سمهون بإعطاء توجيهاته برمي النفايات.

وإذ لفتت في بيان، إلى أنّ نقابة تجار الخضار ما زالت تضرب بعرض الحائط حقوق البلدية المالية والتسبب بالضرر البيئي، أعلنت أنّها “تضع هذا الواقع برسم وزارات الداخلية والبيئة والأشغال”.

واضافت: “ليلًا تم احتجاز الشاحنة بعد ضبطها تقوم وبتكليف مباشر من سمهون بنقل النفايات من داخل السوق ورميها في احياء الضاحية الجنوبية لاسيما في منطقة السلطان ابراهيم وأحياء من بيروت”.

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