النفايات تجتاح الأحياء والشوارع في كفررمان... والأهالي يناشدون

تعاني بلدة كفررمان من أزمة نفايات كبيرة تجتاح الأحياء والشوارع فيها وتكاد تتسبب بأزمة صحية وبيئية جراء الروائح الكريهة المنبعثة منها وتفاعل مياه الامطار مع عصارة النفايات وتسربها في الشوارع والمساحات الزراعية.

وتتكدس النفايات على جوانب الطرق وفي الاحياء وتمتد اكوام منها لمسافات، بسبب عدم جمعها منذ اكثر من اسبوع من قبل الجهات الموكلة.

وناشد الأهالي كل “من يهتم بصحة الانسان وبالمحافظة على سلامة البيئة”، “انقاذهم من هذه المعاناة، فالنفايات تتكدس يوماً بعد يوم وقد مضى اكثر من 10 ايام ولم تبادر الجهات الموكلة لرفعها، وهذا ما يتسبب بانبعاث روائح كريهة وحشرات ضارة، فضلاً عن تفاعل مياه الامطار مع محتويات النفايات المكدسة وهو ما يضاعف الضرر الصحي والبيئي”.