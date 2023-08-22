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بالصور - بري وميقاتي ينطلقان إلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2023 11:47 صباحًا
بري وميقاتي في طريقهم إلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط

بري وميقاتي في طريقهم إلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط

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وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرا الاشغال والطاقة وليد فياض وعلي حميه على متن طوافة تابعة لشركة “توتال” أقلتهم لتفقد منصة التنقيب عن الثروة الغازية في البلوك الرقم 9 في المياه اللبنانية الجنوبية.

وكان بري قد قال في المطار قبل الانطلاق: “في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال الى أن كان إتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ العاشر من تشرين الأول عام ٢٠٢٠ . وأتوجه الى الباري عز وجل ألا تنقضي بضعة أشهر إلا ويمن على لبنان بدفقٌ من كرمه ، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به. والله المستجاب وكل أمل”.

وكان وزير الأشغال العامة علي حمية قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في الرقعة البحرية رقم 9.

 

 

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