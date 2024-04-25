النقيب السيد: للإسراع في توفير مستلزماته حتى يقوم بواجباته

زار رئيس اتحاد نقابات العمال للمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد مقر ومخيم الدفاع المدني في حرم سكة الحديد في طرابلس، وقال خلال اللقاء: “سمعنا كلاما منسوبا لأحد نواب القوات اللبنانية يدعو الى ازالة صفة العجلة عن القانون المتعلق بمستحقات متطوعي الدفاع المدني كما سمعنا كلاما فيه ايحاء ضمني برغبة ما لتسجيل المزيد من المماطلة في دفع اموال هذه الفئه من الناس”.

أضاف: “اننا نستغرب هذه المزاجية السياسية والبرلمانية التي يتسم بها البعض في مجلس النواب اللبناني، ثم نسأل هل فعلا يعتبر هؤلاء ان عمل المتطوعين لا يستأهل اجراءات عاجلة وصرف اموال عاجلة ايضا لسد ثغرة مهمة في يوميات حالات الطوارئ اللبنانية”.

وتابع: “اننا في الواقع نذهب ابعد من ذلك بكثير فاننا نطالب بالامور الاتيه، اولا الابقاء على القانون والمقترح والصيغة الحالية له، ثانيا نطالب باتفاق اللبنانيين على حملة في لبنان والمغترب لصالح الدفاع المدني بمتطوعيه وتجهيزاته والياته، كما ننادي باقتراح قانون معجل ولا نعرف اي من النواب سيلاقينا في ذلك لكي يتبرع كل نائب في لبنان بما هو متيسر وما هو قادر عليه لصالح الدفاع المدني وعناصر الدفاع المدني”.

وأضاف: “نقول وفيما يعاني متطوعو الدفاع المدني، يكفينا تنظيرا ومباهات اعلامية وسياسية وحفلات يراد من خلالها التنمر السياسي والتمايز الاعلامي لارضاء فئة او لاستثارة نقمه فئه اخرى، فملف الدفاع المدني ومتطوعيه خارج هذا البازار السياسي ومن يعتبر انه يأتي في اطار الانقسام السياسي الحاصل في البلد فهو واهم وهو يسيء الى البلد والى عمل الدفاع المدني في الاساس، فمن يقبل بواقع الدفاع المدني في لبنان مخطئ جدا فعلينا بخطة طوارئ لبنانية لا تبدا اليوم ولا تنتهي على مدى سنوات طوال، ونحن على مشارف الصيف وقد داهمنا الحر في ايام معدودات نرى انه لزاما علينا ان نذهب بعيدا جدا في الاسراع والتعجيل والعجلة في توفير كل ما يلزم للدفاع المدني حتى يقوم بواجباته التي يرتفع صوت نفس الفئه السياسية مطالبة اياه عند وقوع اي حريق في اي منطقة بالعجلة والقيام بواجباته. اقتضى التوضيح”.