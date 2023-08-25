الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قيادة الجيش وأهالي بلدة دبل ودّعوا النقيب جوزيف حنا

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2023 8:17 مساءً
تشييع النقيب الطيار جوزيف حنا

تشييع النقيب الطيار جوزيف حنا

A A A
طباعة المقال

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة دبل – بنت جبيل النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا، الذي استشهد بتاريخ 23 / 8 / 2023 في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للنقيب الطيار الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي – بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية، ثم نُقل الجثمان إلى بلدة دبل. وقد مثّل قائدُ منطقة الجنوب كلًّا من وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفال التأبين.

وألقى العميد الركن مارون القبياتي قائد منطقة الجنوب كلمة بالمناسبة أشاد فيها بمزايا الشهيد واندفاعه لأداء الواجب حتى اللحظة الأخيرة من حياته، ومما جاء فيها: “عهِدْنا فيكَ الضابطَ المتميّزَ بمناقبيّتِهِ وانضباطِه، الساعيَ إلى أعلى درجاتِ التفوّق، والإنسانَ المثقفَ الخلوقَ الذي قدَّمَ المثالَ في النزاهةِ والاستقامةِ والصفاتِ الحميدة، والأبَ المخلصَ المناضلَ في سبيلِ عائلتِه، والابنَ البارَّ الذي شكَّلَ مصدرَ فخرٍ لذويهِ كما لبلدتِهِ دبل”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الصحافة
    "لا حياد في معركة الحريات".. صحافيون وصحافيات يرفضون التحريض
    عباس الحلبي
    بشرى سارّة من الحلبي لأساتذة الجامعة اللبنانية
    النائب أشرف ريفي
    ريفي: لم يعد التعايش مع دويلة الاغتيال ممكناً

    الأكثر قراءة

    الأمن العام
    الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
    سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
    إعلان مقتل "يفغيني بريغوجين" بشكل رسمي.. هل نفذ بوتين انتقامه!؟