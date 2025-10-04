السبت 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النهار: اشتباكات مسلحة بين الجيش ومطلوبين في حي الشراونة في بعلبك

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2025 9:19 صباحًا
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

تدور منذ الصباح الباكر اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني ومطلوبين في منطقة حي الشراونة في مدينة بعلبك.

وأفادت صحيفة “النهار” عن اشتباك مسلّح بين الجيش اللبناني ومطلوبين بحي الشراونة في مدينة بعلبك (شرق لبنان)، وينفذ الجيش عمليات دهم، بحثاً عن مطلوبين.

كما سُمع دوي إطلاق نار كثيف واستخدام للقذائف الصاروخية.

وتعمل القوى الأمنية على إجراءات جدية ومستدامة في مكافحة التهريب والمخدرات في منطقة بعلبك الهرمل من دون خطوط حمراء كانت تمنعها من استكمال مهمات تبدأ بها.

وأشارت “النهار” إلى أن وحدات من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات تُنفّذ إجراءات ميدانية تهدف إلى إقفال المعابر والطرق غير الشرعية المستخدمة في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع الحدودية مع سوريا، وفي مقدمها معبر “النعمات”، أحد أبرز المعابر النشطة في التهريب بين البلدين.

وفي السنوات الأخيرة، كثف الجيش عملياته المركزة التي تستهدف البؤر الإجرامية ومقار المطلوبين، ضربات أمنية موجعة سدّدها الجيش لأبرز المطلوبين، أسفرت عن تفكيك عصاباتهم ما بين قتيل وفارٍ وموقوف، مع العمليات الاستباقية المتواصلة التي تقوم بها مديرية المخابرات في البقاع مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عُمّدت خلالها بدماء عشرة شهداء من عناصرها، الأمر الذي يؤكد اليوم أنها منطقة “تحت كنف الدولة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    هيكل يتفقد جنوب الليطاني ويؤكد: الجيش يمتلك قوة الحق لحماية لبنان
    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام: لا يستطيع أحد أن يشكك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية
    قوات "اليونيفل" في جنوب لبنان
    اليونيفيل تحذر: أي اعتداء إسرائيلي على قواتنا يُعد انتهاكاً خطيراً للقرار 1701

    الأكثر قراءة

    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
    لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
    الشيخ نعيم قاسم
    هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
    سمية الألفي
    صور.. أول ظهور لسمية الألفي بـ"لوكيشن" تصوير "سفاح التجمع"