النهار: اشتباكات مسلحة بين الجيش ومطلوبين في حي الشراونة في بعلبك

تدور منذ الصباح الباكر اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني ومطلوبين في منطقة حي الشراونة في مدينة بعلبك.

وأفادت صحيفة “النهار” عن اشتباك مسلّح بين الجيش اللبناني ومطلوبين بحي الشراونة في مدينة بعلبك (شرق لبنان)، وينفذ الجيش عمليات دهم، بحثاً عن مطلوبين.

كما سُمع دوي إطلاق نار كثيف واستخدام للقذائف الصاروخية.

وتعمل القوى الأمنية على إجراءات جدية ومستدامة في مكافحة التهريب والمخدرات في منطقة بعلبك الهرمل من دون خطوط حمراء كانت تمنعها من استكمال مهمات تبدأ بها.

وأشارت “النهار” إلى أن وحدات من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات تُنفّذ إجراءات ميدانية تهدف إلى إقفال المعابر والطرق غير الشرعية المستخدمة في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع الحدودية مع سوريا، وفي مقدمها معبر “النعمات”، أحد أبرز المعابر النشطة في التهريب بين البلدين.

وفي السنوات الأخيرة، كثف الجيش عملياته المركزة التي تستهدف البؤر الإجرامية ومقار المطلوبين، ضربات أمنية موجعة سدّدها الجيش لأبرز المطلوبين، أسفرت عن تفكيك عصاباتهم ما بين قتيل وفارٍ وموقوف، مع العمليات الاستباقية المتواصلة التي تقوم بها مديرية المخابرات في البقاع مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عُمّدت خلالها بدماء عشرة شهداء من عناصرها، الأمر الذي يؤكد اليوم أنها منطقة “تحت كنف الدولة”.