النواب السابقون: لانتخاب رئيس سريعًا والابتعاد عن المناكفات

وجهت الهيئة الادارية لرابطة النواب السابقين نداء الى الاطراف السياسية، بعد جلسة عادية تناولت فيها الاوضاع، ودعتهم الى “الابتعاد عن المناكفات والاحقاد خصوصاً في هذه المرحلة العصيبة و الخطيرة من حياة اللبنانيين”، وطالبتهم بـ”العمل الجاد والمخلص لايجاد سبل التلاقي، من اجل انقاذ الوطن واهله وانتشاله من الواقع المرير الذي وصل اليه، حيث ان معظم العائلات اصبحت ترزح تحت خط الفقر، وبدأت الطبقة المتوسطة تتضاءل بصورة غير مسبوقة و الشباب يهاجر والبطالة ارتفعت بمعدلات لم تشهدها اي دولة في العالم”.

كما طالبت الرابطة الجميع بـ”العمل على انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب فرصة وعدم إضاعة الوقت، ليصار الى اعادة تكوين السلطات الدستورية وانتشال الادارة اللبنانية من الواقع المزري الذي وصلت اليه، حيث ان تردي الخدمات بكل عناوينها وصل الى حد لا يطاق”.

وإذ ثمّنت الرابطة “اللقاء الذي حصل بمناسبة العام 33 لانجاز اتفاق الطائف”، طالبت “اصحاب الضمائر والهمم الوطنية بالعمل على تسهيل تطبيق بنود هذا الاتفاق لتدعيم التكاتف الوطني بين مكونات البلد”، ورأت أن “تطبيق هذا الاتفاق واحترام وثيقة الوفاق الوطني سيؤديان الى قيام دولة مواطنة تثبت العيش المشترك وتساعد على الخروج التدريجي من المصائب التي حلت بشعبنا وبكل القطاعات من دون استثناء”.