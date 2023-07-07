النواب عون ويعقوبيان وياسين وحمدان وخلف: بيان نواب حاكم المركزي يعبّر عن انهيار دراماتيكي وشيك

أشار النواب نجاة عون، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وملحم خلف، بأن “بيان نواب حاكم مصرف لبنان ملفتٌ بتوقيته وشكله ومضمونه، وكأنّ هؤلاء يستغيثون قبل ثلاث أسابيع فقط من إنتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي”.

واعتبر النواب، أن “هذا البيان هو إقرار بمدى سوء ال​سياسة​ النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي التي رعاها حاكم المصرف بفسادٍ غير مسبوق منذ عقود لا سيما في السنوات الأخيرة، وهو الذي أضحى ملاحقاً ومطلوباً للعدالة في دولٍ عديدة”.

وأضافوا الى أن “هذا البيان هو مضبطة إتهام بحقّ القوى السياسية التقليدية التي فشلت في إقرار خطة تعافي مالية إقتصادية شاملة متكاملة على مدى أكثر من أربع سنوات، وكأنّ هؤلاء تقصّدوا عدم إقرار هذه الخطة للإنقضاض على ودائع الناس واستنزافها بخطة متناسقة مع المصارف”.

ولفتوا الى أنه “إعلان مبطَّن يعبر عن إنهيارٍ دراماتيكي وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك بفراغ في موقع حاكم المصرف المركزي وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نواب الحاكم الأربعة المذكورين.

وأعلن النواب “رفضهم المطلق لأيّ تمديد للحاكم المركزي الحالي والذي بدأ الهمس به في الكواليس، وإنّنا ندعو زملاءنا النواب أنْ يعوا خطورة البيان المنوه عنه ومدى جديّة الواقع التراجيدي الذي وصلنا إليه؛ فلا حاكم مصرف مركزي جديد من دون حكومة جديدة، ولا حكومة جديدة من دون إنتخاب رئيس جمهورية”.