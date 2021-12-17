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النيابة العامة التمييزية تقدم دعوى ضد محكمة التمييز

17 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2021 10:58 صباحًا
القضاء

القضاء

"صوت بيروت انترناشونال"
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تقدمت النيابة العامة التمييزية بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ضد الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندى كفوري.

وطلبت النيابة في شكواها تصويب الخطأ الجسيم المرتكب من قبل المحكمة عبر قرارها برد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري متابعة النظر بقضيه المرفأ، كما طلبت ابطال القرار لما فيه من اخطاء جسيمة، لأنه في حال الاخذ بها ، سيؤدي الامر الى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان ويجعل كل قاضي فيها خاضع للرد باعتباره سبق واعطى رايا مسبقا، وهو امر من طبيعة عمل النيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة التمييزية عمدت الى مقاطعة حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملا بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد الذي تعتبره مخالفا للاصول القانونية.

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