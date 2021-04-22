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النيابة العامة ترد: فتحنا تحقيقاً داخلياً بملف التحويلات السويسرية

22 - أبريل - 2021
قصر العدل

قصر العدل

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ردت النيابة العامة اللبنانية على ما ورد في احدى الصحف الصادرة اليوم الخميس، مؤكدة في تغريدة عبر “تويتر”  أن “النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات فتح تحقيقاً داخلياً بملف التحويلات السويسرية، وارسل طلب مساعدة قضائية مقابل إلى سويسرا بهذا الخصوص منذ شباط 2021، وأجاب على طلب المساعدة السويسري في شباط 2021”.

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