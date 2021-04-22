النيابة العامة ترد: فتحنا تحقيقاً داخلياً بملف التحويلات السويسرية

ردت النيابة العامة اللبنانية على ما ورد في احدى الصحف الصادرة اليوم الخميس، مؤكدة في تغريدة عبر “تويتر” أن “النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات فتح تحقيقاً داخلياً بملف التحويلات السويسرية، وارسل طلب مساعدة قضائية مقابل إلى سويسرا بهذا الخصوص منذ شباط 2021، وأجاب على طلب المساعدة السويسري في شباط 2021”.

رداً على ما ورد في احدى الصحف الصادرة اليوم نؤكد أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات

-فتح تحقيقاً داخلياً بملف التحويلات السويسرية.

-ارسل طلب مساعدة قضائية مقابل إلى سويسرا بهذا الخصوص منذ شباط 2021.

-أجاب على طلب المساعدة السويسري في شباط 2021@AlakhbarNews — النيابة العامة اللبنانية (@ProsecutorGenLB) April 22, 2021