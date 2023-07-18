الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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الهجرة الغير شرعية لم تتوقف.. ماذا حصل في بحر العبدة؟

منذ ساعة واحدة
مركب مهاجرين - أرشيفية

مركب مهاجرين - أرشيفية

موقع mtv
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علم موقع mtv أن “رحلة هجرة غير شرعية عبر البحر كانت ستنطلق من بحر العبدة في عكار لشخص من آل الخالد في ببنين، وكان موعد الإنطلاق اليوم، حيث جهز رحلته بالتعاون مع مهرّبين موجودين في طرطوس (لبنانيين وسوريين)، وكان عدد الركاب يفوق المئة. لكن المركب تقدّم نحو الشاطئ حيث ضرب بالرمل ولم يعد قادراً على المسير”.

وبعد توقف المركب، هرب السائق ليتجمع الركاب عند محطة الأيوبي – مفرق سوق الخضار، ليفروا لاحقاً قبل وصول القوى الأمنية.

وأفادت المعلومات بأن “المهرّب تلقّى من الركاب عربون الرحلة التي بلغت كلفتها 6 آلاف دولار، وقد درج أن يتقاضى المهرّبون جزءا من المبلغ قبل الرحلة على أن يتم دفع كامل المبلغ بعد الوصول الى خارج المياه الإقليمية”.

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