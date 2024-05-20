الهولندية جينين هينيس بلاسخارت "منسّقة أممية جديدة" في لبنان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن تعيين الهولندية جينين هينيس-بلاسخارت، منسقة خاصة جديدة له في لبنان، مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان.

وتأتي السيدة هينيس-بلاسخارت خلفًا لجوانا فرونتسكا من بولندا، التي يشعر الأمين العام بالامتنان لها على التزامها وقيادتها لمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان.

يشار إلى أن فرونتسكا تجري جولة وداعية على غالبية الشخصيات والمسؤولين في لبنان.

تشغل السيدة هينيس-بلاسخارت حاليًا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (منذ عام 2018)، وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في الدبلوماسية والأمن الدولي والشرق الأوسط. وقبل ذلك، كانت وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017). وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب. عملت سابقًا كعضو في مجلس النواب الهولندي (2010-2012) وكعضو في البرلمان الأوروبي (2004-2010). كما عملت السيدة هينيس-بلاسخارت أيضًا في المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا، وكذلك في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.

تتقن السيدة هينيس-بلاسخارت، إضافة إلى الهولندية، اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية.