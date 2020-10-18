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الهيئات الاقتصادية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ لبنان غدا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 5:45 مساءً
الهيئات الاقتصادية

الهيئات الاقتصادية - ارشيف

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تعقد الهيئات الاقتصادية اللبنانية الممثلة للقطاع الخاص اللبناني بمختلف قطاعاته إجتماعاً استثنائياً وطارئاً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين في 19 تشرين الأول الجاري في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تبحث خلاله المخاطر المزلزلة المحدقة بالاقتصاد الوطني بكافة مكوناته وبحياة اللبنانيين، وستحدد الهيئات فيه موقفها من كل ما يحصل على أرض الواقع ومتطلبات استعادة المبادرة لإنقاذ الوطن قبل فوات الأوان.

وعلى هذا الاساس، تعقد الهيئات الاقتصادية إثر الاجتماع مؤتمراً صحافياً تطلق فيه نداء استغاثة لإنقاذ لبنان، وستقول فيه كلمتها المسؤولة والنابعة من حسٍ وطني حمايةً للوطن والشعب. وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر غد، في مقر الغرفة.

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