الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهيئات الاقتصادية تُناشد "الخارجيّة": لاستمرار عمل الملحقين الاقتصاديين

منذ 14 دقيقة
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أصدرت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بيانًا دعت فيه وزارة الخارجية إلى العودة عن قرارها بإنهاء عقود الملحقين الاقتصاديين.

وجاء بيان الهيئات الاقتصادية على خلفية تسلّم الملحقين الاقتصاديين في 15 سفارة لبنانية في الخارج، كتابًا رسميًا من وزارة الخارجية بإنهاء عقودهم بحلول نهاية العام.

وشددت الهيئات الاقتصادية على ضرورة أن تعمل كل الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اللبنانية، لتأمين الاحتياجات التمويلية لتأمين رواتب الملحقين الاقتصاديين، لدورهم الأساسي في تحقيق مصالح لبنان الاقتصادية وتسويق المنتجات والعلامات التجارية، وكذلك تسويق لبنان على المستوى السياحي في الدول المتواجدين فيها.

    المزيد من أخبار لبنان

    السياحة في لبنان
    رغم "الخضّات".. الزّخم السياحيّ مستمر
    الجيش اللبناني
    يُزوّر أوراقًا ثبوتيّة للسوريّين.. "مختار" في قبضة الجيش
    وزير العمل مصطفى بيرم
    وزير العمل لـ "توتال": توظيف الشباب اللبناني "أولوية"

    الأكثر قراءة

    عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
    تحليل لرويترز يكشف مخاطر نشوب صراع بين حزب الله وإسرائيل.. اللبنانيون سيدفعون الثمن!
    تصاعد مشاعر العداء للاجئين في تركيا
    مشاهد عنيفة.. أتراك يهاجمون وينهبون محلات يملكها سوريون
    عادل إمام
    "لازم عيلته تفرج عنه".. تصريحات "خطيرة" لفنانة لبنانيّة حول عادل إمام