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تطور قضائي هام في ملف الادعاء على رياض سلامة!

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2023 8:31 مساءً
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

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أصدرت الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت المؤلفة من القاضية ميراي ملاك رئيسة والقاضيين محمد شهاب وفاطمة ماجد، قرارا بقبول الاستئناف المقدم شكلا من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر وفسخ قرار قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، والقاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ودعوته  الى جلسة  الأربعاء المقبل في 9 آب الجاري.

وكانت القاضية إسكندر قد استأنفت، بواسطة وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا القاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه لأسباب عددتها في الاستئناف، والهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملّاك.

ويشار إلى أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، كان قد غادر منصبه (الاثنين 31-7-2023) بعد مهمة استمرت لثلاثة عقود حملت الكثير من الأحداث والتداعيات على الاقتصاد اللبناني، وذلك بحضور “زفة” أحضرت إلى أمام مبنى المصرف المركزي.

وقال سلامة بعد خروجه من حرم “المركزي”: “بودّعكن، بسّ قلبي باقي مَعكن، مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداً”.

 

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