الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين: سنقفل النقابة رداً على سياسة الإهمال

دعت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين جميع المهندسين المتقاعدين من كافة المناطق إلى إقفال النقابة.

وقالت في بيانٍ لها: “رداً على إقرار موازنة ومعاش تقاعدي لا يليق ولا يلبي احتياجات الحد الأدنى للعيش الكريم واللائق للمهندس المتقاعد وعائلته، اضافة الى عدم تخفيض رسوم التأمين والاستشفاء وتقسيطها، وردا على سياسة ونهج المماطلة والإهمال بالاقتراحات المقدمة من قبلنا لزيادة مداخيل الصندوق التقاعدي وعدم الاخذ بها رغم الوعود التي تلقيناها والتغاضي والاستهتار بمطالب وحقوق المهندسين المتقاعدين المحقة والمشروعة، تعلن الهيئة التأسيسية اتخاذ قرار اقفال النقابة نهار الثلاثاء القادم الموافق بتاريخ 26.3.2024 من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر”.

وأضافت: “إن أولويات مطالبنا هي رفع المعاش التقاعدي وتخفيض رسوم التأمين مع تقسيطها، ونرفض بشكل قاطع قيمة المعاش التقاعدي 195 دولار المحددة في ملخص مشروع موازنة 2024-2025 والتي لا تتناسب مع مقومات العيش الكريم وكذلك رسم التأمين الصحي 550 دولار الذي لا يمكن تأمينه من المعاش التقاعدي المذكور”.