الهيئة الزحلية: للمحافظة على الإدارة الحالية لشركة كهرباء زحلة

شددت الهيئة الزحلية على ضرورة الحفاظ على العقد التشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة، خصوصا وان هذا العقد اعتبر اول شراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص.

وقد التزمت ادارة شركة كهرباء زحلة تنفيذ كافة البنود الواردة فيه لمصلحة آلآف المشتركين. وأكدت في بيان أن خدمة الكهرباء 24/24 حق مكتسب لكل اللبنانيين.

وعقدت الهيئة الزحلية اجتماعا موسعا، في ضوء كلام وزير الطاقة ريمون غجر في حلقة “صار الوقت” مع الاعلامي مرسيل غانم عن نية الدولة تسلم إدارة شركة كهرباء زحلة بعد انتهاء العقد التشغيلي معها والذي لم يتبق له سوى أشهر قليلة ومصيرية.

واصدر المجتمعون بيانا شددوا خلاله “على ضرورة الحفاظ على العقد التشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة، خصوصا وان هذا العقد اعتبر اول شراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص، وقد التزمت ادارة شركة كهرباء زحلة تنفيذ كافة البنود الواردة فيه لمصلحة آلآف المشتركين”.

وأكدوا “ان خدمة الكهرباء 24/24 حق مكتسب لكل اللبنانيين، وقد نعمت زحلة خلال الاعوام الاخيرة بالكهرباء 24/24 بفعل التضحيات والتعاون الإيجابي بين المجتمع الزحلي والبقاعي وإدارة شركة كهرباء زحلة الذي اثمر عن نموذج فريد وتجربة رائدة يجب تعميمها على باقي المناطق اللبنانية عوض محاولة تدميرها، خصوصا واننا لا نملك الوقت والامكانيات لأية تجربة جديدة غير مضمونة النتائج”.

وتابعوا:”فيما تضع الهيئة الزحلية كافة الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية والتربوية الزحلية والبقاعية امام مسؤولياتها في الحفاظ على حق المدينة والقرى المجاورة بالحصول على الكهرباء، تحذر من الاستخفاف بالإرادة الزحلية والبقاعية التي تطالب بالمحافظة على الإدارة الحالية لشركة كهرباء زحلة التي اثبتت نجاحها وفعاليتها، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات في موضوع استمرارية العقد التشغيلي مع الادارة الحالية لشركة كهرباء زحلة داعية الزحليين والبقاعيين الى الاستعداد لأي تحرك تقتضيه المحافظة على حقوقهم المكتسبة”.