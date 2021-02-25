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الهيئة الصحية الاسلامية: 915 مهمة خلال ال 24 ساعة الماضية

25 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 6:10 مساءً
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية ببيان، أن مراكزها “المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 915 خدمة مختلفة خلال ال24 ساعة الماضية. وتوزعت المهام كالاتي:

– 65 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة
– تجهيز 19 حالة وفاة من ناحية (التغسيل ، والتكفين ، والدفن)
– 32 خدمة تعقيم
– 27 نشاطا توعويا
– 543 خدمة تدخل منزلي إسعافي
– 179 خدمة إعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب ، عكازات ، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر)
– 49 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية

بالاضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارىء في كل مركز”.

وذكر البيان أن “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية – في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 4827 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 1425 متوفين بالفيروس من اصل 4508 في لبنان، بالاضافة الى 52227 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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