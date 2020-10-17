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الهيئة العليا للاغاثة: مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ 

منذ 13 دقيقة
أضرار انفجار بيروت

أضرار انفجار بيروت

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صدر عن الهيئة العليا للاغاثة البيان الآتي: “استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 2020/1 تاريخ 5/8/2020 لا سيما المادة ال12 منه، ستعطي الهيئة مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ بتاريخ 4/8/2020، على أن يقوم ذووهم بالتقدم من مكاتب الهيئة العليا للاغاثة الكائنة في مبنى ستاركو – بلوك C، مصطحبين معهم المستندات الآتية:

 

  •  صورة عن هوية أو إخراج قيد الشهيد.
  •  إخراج قيد عائلي مشطوب عنه اسم المتوفي
  •  حصر إرث للمتوفي
  •  وثيقة وفاة
  •  إفادة مختار تبين اسباب الوفاة
  •  صورة مصدقة عن محضر تحقيق قوى الامن الداخلي /او افادة من الشرطة العسكرية
  •  افادة من المستشفى تبين اسباب الوفاة
  •  حكم وصاية في حال وجود قصر
  •  وكالة من الورثة لاحدهم
  •  جميع هذه المستندات مصادق عليها وفقا للاصول”.

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