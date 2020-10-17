الهيئة العليا للاغاثة: مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ
منذ 13 دقيقة
أضرار انفجار بيروت
صدر عن الهيئة العليا للاغاثة البيان الآتي: “استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 2020/1 تاريخ 5/8/2020 لا سيما المادة ال12 منه، ستعطي الهيئة مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ بتاريخ 4/8/2020، على أن يقوم ذووهم بالتقدم من مكاتب الهيئة العليا للاغاثة الكائنة في مبنى ستاركو – بلوك C، مصطحبين معهم المستندات الآتية:
- صورة عن هوية أو إخراج قيد الشهيد.
- إخراج قيد عائلي مشطوب عنه اسم المتوفي
- حصر إرث للمتوفي
- وثيقة وفاة
- إفادة مختار تبين اسباب الوفاة
- صورة مصدقة عن محضر تحقيق قوى الامن الداخلي /او افادة من الشرطة العسكرية
- افادة من المستشفى تبين اسباب الوفاة
- حكم وصاية في حال وجود قصر
- وكالة من الورثة لاحدهم
- جميع هذه المستندات مصادق عليها وفقا للاصول”.