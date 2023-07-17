الواقع الأمنيّ في بيروت على طاولة مولوي ومراجع روحية وسياسية

استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ممثلًا بالأب نكتاريوس خيرالله، ورئيس الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، ومطران بيروت للأرمن الكاثوليك المطران جورج أسادوريان ومطران الأرمن الأرثوذكس المطران شاهي بانوسيان والنائب البطريركي للسريان الكاثوليك في بيروت المطران شارل مراد.

بالإضافة إلى نوّاب بيروت: غسان حاصباني، نديم الجميّل، نقولا صحناوي، جهاد بقرادوني وهاغوب ترزيان، في حضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني وممثلين عن الأجهزة الأمنية.

وجرى البحث في شؤون تتعلّق بالواقع الأمني في بيروت عمومًا، وفي منطقتي الجميزة ومار مخايل خصوصًا، وما تتسببه الحانات والمطاعم المخالفة من زحمة وإقلاق للراحة كما استخدام الأرصفة وآثار توسعتها.

وتم الاتفاق على تكثيف الدوريات للقوى الأمنية واتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات اللازمة.