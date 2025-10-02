الوحدة الوطنية على طاولة لقاء سلام مع الوفود المؤيدة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية وفودًا بيروتية متعددة، حيث جرى البحث في القضايا الوطنية والمستجدات السياسية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الدولة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أمام وفود زارته بعد ظهر اليوم :” أن “الخاسر الأكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، فهي اخلت بتعهداتها. ومن المؤكّد أنّ لذلك تداعيات، وقضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهّداتهم. وقد بدأ المدّعي العام باستدعاء أشخاص للتحقيق، وأصدر مذكّرات بحث وتحرٍّ بحق من لم يحضر.”

وعن مسار حصرية السلاح، أضاف:“عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح. لا يمكن أن يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح. ومطلع الأسبوع المقبل يكون قد مضى شهر على قرار ٥ أيلول، وسنناقش أوّل تقرير للجيش حول الخطة المتعلّقة بحصر السلاح. هناك جهات ستُمانع، ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلدًا لنا ولأولادنا. أولادنا يحتاجون إلى مؤسّسات وإصلاح. أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد.”

وكان الرئيس سلام قد استقبل بعد ظهر اليوم وفودا من جمعية المقاصد، الشباب البيروتي، منتدى أمناء بيروت، جمعية حركة بادر، ومن حزب خط احمر .

وفي ختام اللقاءات، شددت جميع الوفود على دعمها الكامل للرئيس نواف سلام، وثقتها بجهوده الإصلاحية، ووقوفها إلى جانبه لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الدولة، والعمل معًا من أجل مستقبل لبنان المستقر والقوي.