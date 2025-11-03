الوزيرالحجار لنواب بيروت: لا غطاء لأحد في ملف شبهات الصرف ببلدية العاصمة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه وفداً من نواب بيروت ضمّ فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل وفيصل الصايغ، حيث جرى البحث في الأوضاع الداخلية، ولاسيما ما يتعلق بالعاصمة بيروت.

الحجار أطلع النواب على الإجراءات التي بادر إلى اتخاذها فور توافر معلومات عن شبهات في عمليات صرف أموال غير قانونية داخل بلدية بيروت. وأوضح أنه وجّه كتباً رسمية إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية لإجراء التدقيق اللازم واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة.

كما أشار إلى زيارته مبنى المالية في بلدية بيروت، مؤكداً لمدققي ديوان المحاسبة أنه “لا غطاء فوق رأس أحد”، مشدداً على ضرورة أن تسلك التحقيقات مسارها بشفافية كاملة وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورّطه أو مسؤوليته في القضية.