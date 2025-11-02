الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
الوزيران الحجار والزياني في اجتماع لافت.. علاقات متجددة ورؤية مشتركة لأمن المنطقة

منذ 44 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني

إلتقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش مشاركته في منتدى “حوار المنامة”.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين لبنان ومملكة البحرين وما تشهده من تطور على كافة المستويات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى آفاق أشمل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما جرى بحث الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

