الوزيرة بايراقداريان التقت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، السيدة انانديتا فيليبوس ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في لبنان، يرافقها السيدة باميلا دي كاميلو مديرة البرامج.

وعرضت بايراقداريان لأجواء زيارتها الى نيويورك بدعوة من الأمم المتحدة لحضور الاجتماع الرفيع المستوى لمناسبة الذكرى الثلاثين لبرنامج العمل العالمي حول الشباب، حيث ألقت كلمة لبنان والتقت عددا من الشخصيات وفي طليعتها رئيس مكتب الشباب في المنظمة الدولية السيد فيليبي بولييه.

وخُصص جانب من اللقاء لتنسيق التعاون في مجالات الشباب بين الوزارة والأمم المتحدة عموماً، والصندوق الخاص بالسكان (UNFPA) خصوصاً، ومناقشة جملة من المشاريع تقترحها الوزارة، حيث بُحثت الخطوات والبرامج المستقبلية بالتفصيل.

وأبدت السيد فيليبوس الاستعداد للمساندة والدعم، على أن يتم الاعلان عن هذه المشاريع تباعاً.