الوزيرة بايراقدريان تكرّم أبطال لبنان.. عرس رياضي يعكس الصورة النقية للرياضة

نشرت وزارة الشباب والرياضة على حسابها على فايسبوك خبراً وصوراً عن تكريم الوزيرة الدكتورة نورا بايراقدريان لعدد من الرياضيين في ألعاب الميني فوتبول والتاتش والجمباز والغولف، وجاء فيه: “انطلاقاً من ايمانها بأهمية تكريم الأبطال، وإبراز النماذج المتميزة منهم لتعزيز الهوية والانتماء، والتنافس الإيجابي، وغرس القيم الإيجابية، والشعور بالتقدير، ودعم المواهب الشابة، وتقدير الجهود التي تبذلها الاتحادات واللجان وادارييها ومدربيها، كرّمت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقدريان، عدداً من الأبطال ممن أحرزوا ميداليات وحققوا انجازات رياضية خارجية على مستوى المراكز الثلاثة الأولى.

وتحوّل لقاء الوزيرة مع البطلات والابطال الى عرس حقيقي، طغت فيه الأجواء العاطفية التي عكست حبّهم لوطنهم ورغبتهم في تمثيله ورفع لوائه.

وعكس ذلك الصورة النقية للرياضة، والأجواء النزيهة الحقيقية المرجوّة منها، والتي تمثل رسالة الوزارة، والتقدير (المعنوي) الذي تقدمه الوزارة لبطلات وأبطال لبنان، وشكرها لهم ولمن يقف خلفهم (باللحم الحيّ)، من خلال تدقيق في النتائج ومعايير وضعتها وتطبقها مصلحة الرياضة تباعاً”.

أما الرياضيون المُكرمون فهم منتخب لبنان للسيدات، الثالث في كأس العالم للميني فوتبول (أربيل 2025) ومنتخب لبنان للرجال، الثالث في كأس العالم لرياضة التاتش (نوتنغهام 2025)، وبطلات وابطال الجمباز الذين أحرزوا ١٥ ميدالية متنوعة في بطولة غرب أسيا وبطولة الفراعنة في مصر، ورياضيو الغولف الذين أحرزوا العديد من الميداليات في دبي والولايات المتحدة الأميركية.