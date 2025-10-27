الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
الوزيرة كرامي تتراجع عن نقل طلاب القسم الفرنسي وتؤجل قرار الإقفال بعد معاينة ثانوية المحمصاني

منذ 3 دقائق
وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي

وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي

عاينت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، مبنى ثانوية صبحي المحمصاني واطلعت عن قرب على أحوال الطلاب، خصوصاً طلاب القسم الفرنسي الذين تم نقلهم مؤخراً من ثانوية زهية سلمان، استجابة لشكاوى الأهالي والطلاب والأساتذة.

وخلال جولتها في المبنى، تفقدت الوزيرة الملاعب، الصفوف، وحتى الحمامات، واستمعت إلى الطلاب الذين عبّروا عن عدم ارتياحهم لقرار النقل، لا سيما في ظل غياب أدنى مقومات الراحة لاستكمال العام الدراسي.

وبناء على المعاينة والتشاور مع الإدارة، قررت الوزيرة التريث في تنفيذ قرار إقفال القسم الفرنسي وإعادة الطلاب إلى ثانوية المحمصاني، إضافة إلى نقل طلاب المحمصاني الأصليين إلى زهية سلمان، على أن يكون ذلك لحين انتهاء العام الدراسي الحالي فقط.

وخلال هذا العام، ستعمل وزارة التربية على رصد التمويل اللازم لترميم وتجهيز مبنى ثانوية المحمصاني استعداداً لاستقبال طلاب القسم الفرنسي في العام الدراسي المقبل.

وأكدت الوزيرة كرامي أنها لن تدخر جهداً في سبيل نهضة المدرسة الرسمية وتجهيزها بما يليق بطلابها المميزين على المستويين المحلي والدولي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

