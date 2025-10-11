الوزيرة كرامي تطلق النسخة الرابعة من مسابقة "لبنان كما نحلم به" دعوا الجدران تتكلم

في لقاءٍ جمع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي برئيس مجلس إدارة بنك بيمو ومديره العام الدكتور رياض عبجي، صاحب مبادرة المسابقة الوطنية للكتابة “لبنان كما نحلم به: دعوا الجدران تحكي”، أُعلن عن انطلاق التحضيرات للنسخة الرابعة من المشروع الثقافي – التربوي الذي بات موعداً سنوياً ثابتاً في روزنامة الأمل اللبناني.

اللقاء الذي حضره ممثّلون عن اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، والمعهد الفرنسي في لبنان، ومكتبة أنطوان، وصحيفة لوريان لو جور، وجمعية السبيل، تخلله عرض لتاريخ المبادرة التي أبصرت النور عام 2022 لتمنح الشباب اللبناني مساحة يعبّرون من خلالها عن رؤيتهم لوطنٍ أجمل وأرقى.

وتحدث الدكتور عبجي عن “مكانة الحلم في عصر الذكاء الاصطناعي”، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي “قد يتقن الإبداع، لكنه لا يعرف الحلم، لأن الحلم جوهر إنساني صرف، ولبنان وُلد من حلم”. وأضاف: “نهضة لبنان تبدأ عندما تتوحّد الأحلام – أحلام الجمال والطيبة والمبادئ”.

من جهتها، أثنت الوزيرة كرامي على المبادرة ووصفتها بأنها “جسر يربط بين الإبداع والتعليم والمواطنة”، مشيدة بجهود بنك بيمو والشركاء الثقافيين. وأكدت أنّ “الأحلام الكبيرة هي المحرك الحقيقي للتقدّم، وعلينا أن نمنح شبابنا فرصة للحلم وصنع الجمال”.

وقد وقّعت كرامي التعميم الرسمي لإطلاق المسابقة بنسختها الجديدة لعام 2026، التي تحمل عنوان «عندما تتكلم الجدران»، داعيةً الطلاب في لبنان والاغتراب إلى المشاركة وكتابة نصوص تعبّر عن ذاكرة الأمكنة وصوت الأمل.

يُذكر أن المسابقة مفتوحة أمام طلاب الصفوف الثانوية والجامعيين دون سن الخامسة والعشرين، بثلاث لغات: العربية، الفرنسية، والإنكليزية، عبر الموقع الإلكتروني: www.reverleliban.com.