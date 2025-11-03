الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
الوزيرة كرامي من سيدني.. بحث لتعزيز التعاون التربوي بين لبنان وأوستراليا

منذ ساعة واحدة
وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي

استهلّت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي زيارتها إلى مدينة سيدني بلقاء أكاديمي في جامعة سيدني، حيث اجتمعت مع نائب رئيس الجامعة البروفسورة جوان رايت (Joanne Wright). وتمّ خلال الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الوزارة، البحث في إمكانات تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات اللبنانية ونظيراتها الأوسترالية.

وتبع الزيارة غداء أقامه شارل عسّاف من أكاديمية “مونتيسوري” (Montessori Academy)، جرى خلاله التطرّق إلى سبل تطوير أساليب التعليم المبكر وتبادل البرامج التربوية الحديثة بين البلدين.

كما قامت الوزيرة كرامي بجولة في أحد أبرز مراكز التعليم المبكر في أوستراليا – “مونتيسوري أكاديمي”، حيث اطّلعت على المناهج المعتمدة والتجهيزات التعليمية المبتكرة، مشيدة بالمستوى المتقدّم الذي بلغته هذه المؤسسات التربوية.

وفي المساء، شاركت كرامي في حفل موسيقي أقيم في Government House، واختُتم يومها بعشاء مع فريق المؤسسة اللبنانية – الأوسترالية، جرى خلاله بحث مبادرات لتعزيز التعاون الثقافي والتربوي بين لبنان وأوستراليا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

