الوزير السابق الخازن يثمّن موقف الرئيس بري.. دعوة للالتفاف حول الشرعية وصون السيادة اللبنانية

أعرب الوزير السابق وديع الخازن عن تأييده الكامل للموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، مؤكداً أن ما عبّر عنه الرئيس بري “يعكس حرصاً وطنياً صادقاً على صون السيادة اللبنانية ضمن إطار الشرعية الدولية”.

وشدّد الخازن في بيانٍ له على أهمية التمسك باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024، واعتماد “الميكانيزم” كالإطار الوحيد القائم لتنفيذه، خصوصاً في ظل رفض إسرائيل للمقترح الأميركي الهادف إلى إطلاق مسار تفاوضي جدّي يفضي إلى وقف العمليات العدائية وانسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وختم الخازن مثمّناً حكمة الرئيس بري وواقعيته في مقاربة هذا الملف الحساس، داعياً جميع القوى الوطنية إلى الالتفاف حول هذا الموقف حفاظاً على الاستقرار الوطني وصوناً لحق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته.