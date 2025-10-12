الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوزير السابق كلاس: لبنان في عين الحرب وعدّاد القتل لا يتوقف

منذ 6 دقائق
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

A A A
طباعة المقال

اعتبر الوزير السابق جورج كلاس أنّ “الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية والتدميرية على الجنوب، وما ينتج عنها من اغتيالاتٍ يومية واستهدافاتٍ للمواطنين المنكوبين بأرواحهم وأرزاقهم، تشكّل مضبطة اتهام نرفعها إلى الدول والمنظمات الدولية وقوات حفظ السلام”، مشدّداً على أنها “تستوجب إدانة وتجريم وتحركاً سريعاً من المجتمع الدولي، ومواقف إنقاذية من المرجعيات الروحية والإنسانية والحضارية، لأنّ لبنان يُستهدف منذ سنتين بالنار والدمار، وعدّاد القتل لا يتوقف”.

وأضاف كلاس في بيانٍ له أنّ “الاعتداء على منطقة المصيلح واستهداف أرزاق المواطنين وأمنهم المعيشي هو إمعان واضح بأن لبنان بات في عين الحرب”، مشيداً بـ”الموقف الوطني الكبير لدولة الرئيس نبيه بري الذي اعتبر أنّ هذا الاعتداء، بكل دلالاته وبصماته ورسائله، هو اعتداء على كل لبنان”.

وختم كلاس بالقول: “حمى الله لبنان الساكن في عين الله”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الجيش الإسرائيلي يغتال أحد عناصر حزب الله في برج قلاوية
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أحد عناصر حزب الله في برج قلاوية
من الغارات الاسرائيلية على المصيلح جنوب لبنان
الغارات الإسرائيلية رسالة نارية للبنان بعد اتفاق غزة وجنبلاط يدعو لتحرك دولي فوري
الغارات التي استهدفت فجر السبت منشآت صناعية ومعارض آليات في منطقة المصيلح جنوب البلاد
قلق لبناني من تصعيد إسرائيلي محتمل بعد استهداف منشآت صناعية في المصيلح

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري: العلاقة بين لبنان وسوريا استراتيجية ومميزة لأقصى الدرجات.. وهذه رسالتي للسوريين