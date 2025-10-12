الوزير السابق كلاس: لبنان في عين الحرب وعدّاد القتل لا يتوقف

اعتبر الوزير السابق جورج كلاس أنّ “الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية والتدميرية على الجنوب، وما ينتج عنها من اغتيالاتٍ يومية واستهدافاتٍ للمواطنين المنكوبين بأرواحهم وأرزاقهم، تشكّل مضبطة اتهام نرفعها إلى الدول والمنظمات الدولية وقوات حفظ السلام”، مشدّداً على أنها “تستوجب إدانة وتجريم وتحركاً سريعاً من المجتمع الدولي، ومواقف إنقاذية من المرجعيات الروحية والإنسانية والحضارية، لأنّ لبنان يُستهدف منذ سنتين بالنار والدمار، وعدّاد القتل لا يتوقف”.

وأضاف كلاس في بيانٍ له أنّ “الاعتداء على منطقة المصيلح واستهداف أرزاق المواطنين وأمنهم المعيشي هو إمعان واضح بأن لبنان بات في عين الحرب”، مشيداً بـ”الموقف الوطني الكبير لدولة الرئيس نبيه بري الذي اعتبر أنّ هذا الاعتداء، بكل دلالاته وبصماته ورسائله، هو اعتداء على كل لبنان”.

وختم كلاس بالقول: “حمى الله لبنان الساكن في عين الله”.