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الوزير السابق نقولا نحاس: ليس هناك أي نص دستوري بإلزامية التوصيات النيابية

منذ 32 دقيقة
الوزير السابق نقولا نحاس

الوزير السابق نقولا نحاس

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أكد مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الوزير السابق نقولا نحاس، أن “ليس هناك أي نص دستوري بإلزامية التوصيات النيابية، لأنّ الحكومة تقوم بأعمالها وتحاسَب عليها من قبل المجلس النيابي، لكن التوصية شيء فيما تنفيذها يتطلب نطاقاً أوسع”.

ولفت نحاس، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، إلى أنّ “المفاوضات مع الأطراف الأجنبية لا تدخل في تفاصيل محددة في هذا الشأن، بل يتمّ وضع إطار شامل أو محدد”، قائلاً: “فلنرَ ما سيحصل في اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه وزير الخارجية ممثلًا لبنان”.

كما اعتبر نحاس أن ما حصل أمس في الجلسة النيابية “جيّد لجهة حصول تواصل بين المجلس النيابي والحكومة لوضع إطار ورؤية موحّدين”.

وعن كيفية تنفيذ الحكومة للتوصية وتصدّيها لعدم رغبة المجتمع الدولي وسوريا في عودة النازحين السوريين، شدّد نحاس على “ضرورة توحيد الكلمة والإصرار، فلا يوجد شيء صعب عندما يكون هناك قرار حاسم”، مؤكداً “وجوب تبنّي اللبنانيين رؤية موحّدة بعيداً من الشعبوية في هذا الملفّ”.

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