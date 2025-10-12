الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
الوزير السابق وديع الخازن يقدّم التعازي لقطر بضحايا حادث السير الأليم

الوزير السابق وديع الخازن

الوزير السابق وديع الخازن

أبرق الوزير السابق وديع الخازن إلى أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معزّياً بالدبلوماسيين القطريين الثلاثة الذين قضوا في حادث السير الأليم، وهم في طريقهم إلى شرم الشيخ، للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده غداً.

وأعرب الخازن في برقيته عن “عميق الأسى والتضامن مع سموّ الأمير ومع حكومة وشعب قطر الشقيق في هذا المصاب الجلل”، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا أيضاً في الحادث.

كما استذكر الخازن ما يجمع لبنان وقطر من علاقات أخوّة وتعاون راسخة، مؤكّداً أن “الشعب اللبناني يشارك أشقاءه القطريين الحزن على فقد هؤلاء الدبلوماسيين الذين خدموا وطنهم بإخلاص وتفانٍ. رحمهم الله، وأسكنهم فسيح جنّاته، وألهم ذويهم وقيادة قطر الصبر والسلوان”.

  • الوكالة الوطنية للإعلام

