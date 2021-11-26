الوزير بوشكيان: لا تراجع عن اقفال المؤسسات الصناعية غير المرخصة

أعلن وزير الصناعة جورح بوشكيان أن ختم أحد مصانع الغذاء بالشمع الأحمر في البقاع اليوم يأتي في إطار مباشرة وزارة الصناعة حملتها المنظّمة والمعلنة لاقفال المؤسّسات الصناعية ولا سيما الغذائية منها غير المرخّصة وغير المستوفية الشروط الصحّية والمواصفات الفنّية المطلوبة.

وكشف في بيان أن تقارير مهندسي الوزارة والصور المأخوذة عن بعض المؤسسات المخالفة تظهر فظاعة التجهيزات وطرق الانتاج البدائية والصدأ المتآكل على المعدّات وانعدام النظافة في غرف تشبه كلّ شيء إلا المصانع الغذائية.

وطالب أصحاب هذه المؤسسات بالاسراع بالاقفال من تلقاء أنفسهم، وعدم الاستمرار بالانتاج والبيع والتوزيع لأن الضرر الناتج عنهم سيلحق بهم لا محالة. وليتقدّموا من وزارة الصناعة المستعدة لدراسة كلّ طلب على حدة، ولترخيص من يستحق بالقانون، ولحجب الرخصة عن غير مستحقّيها قانوناً.

وأوضح أن الحملة قائمة على أكثر من مستوى تنظيمي وردعي وتوعوي وتثقيفي.

واعتبر بوشكيان أن مواكبة جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية لهذه الحملة بمواقف مؤيّدة وداعمة لها، يعطي دفعاً ويشكّل قوّة ومساندة لما تقوم به الوزارة من اجراءات وتدابير لا رجوع عنه على هذا الصعيد.

وقال:” لن تقبل الدولة بعد اليوم بالعمل غير الشرعي وغير المؤسساتي وغير القانوني في القطاع الصناعي. وسوف تتشدّد الوزارة بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) في تصعيد هذه الحملة حتى التوصّل إلى تنقية القطاع وغربلته وتصفيته من مراكز الانتاج غبّ الطلب أو تحت الدرج كما هو متداول به.”

وختم مذكّراً المسؤولين في القوى الأمنية وفي البلديات والمختارين وكلّ مواطن صالح بالافصاح والاخبار عن أي مؤسّسة تعمل مشكوك بوضعها والابلاغ عن ذلك إلى وزارة الصناعة أو الجهات المعنية.