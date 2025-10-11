الوزير جابر: نسعى مع البنك الدولي وصندوق النقد لإعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل

أكد وزير المال ياسين جابر، أثناء توجهه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي الذي استهدف فجر اليوم مدنيين ومؤسسات مدنية في منطقة المصيلح لن يثنّي الحكومة اللبنانية عن جهودها لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل.

وقال جابر: “قد أكدت لرئيس مجلس الجنوب بعد تواصلي مع دولة رئيس مجلس النواب، كما تواصلت مع عدد من المسؤولين، أنني سأعمل في واشنطن مع كل ممثلي الدول الصديقة والشقيقة و الجهات القادرة على التمويل لتقديم الدعم، علّنا نحقق نتائج تمكن من رفع سقف التمويل للصندوق التأسيسي الذي أطلقناه مع البنك الدولي لإعادة إعمار ما تسببت به إسرائيل في اعتداءاتها، ونعمل ليصل سقفه إلى مليار دولار”.

وشدّد الوزير على أن “الرد على هذه الاعتداءات لا يكون إلا بالتمسّك بإعادة الإعمار، وبإصرار الجنوبيين على البقاء في أرضهم. وعلينا كحكومة تعزيز صمودهم، وهذا هو التحدي الذي يفرض علينا إعطاء إعادة الإعمار الأولوية في عملنا، بمساعدة كل من يريد أن ينعم لبنان بالاستقرار”.

ولفت جابر إلى أنه حاول الاتصال برئيس الحكومة نواف سلام لكنه لم يوفق لوجود الأخير في الخارج.