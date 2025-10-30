الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوزير جابر يتابع ترميم الضاحية ويعد بدراسة مطالب موظفي القطاع العام

منذ 55 دقيقة
وزير المالية ياسين جابر

وزير المالية ياسين جابر

A A A
طباعة المقال

تابع وزير المالية ياسين جابر سير أعمال الترميم الإنشائي لـ500 مبنى متضرر في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، خلال اجتماع مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي. وتم استعراض المراحل المنجزة والتنسيق حول الاعتمادات المالية المخصصة للأشغال على دفعات من الخزينة العامة.

كما تسلم جابر من رئيس المحاسبة محمد بدران قطوعات الحسابات عن الأعوام 2006 حتى 2010، واطلع على تصور هيئة الرقابة على المصارف وخطط عملها المستقبلية.

وفي الشأن الاجتماعي، التقى جابر وفداً من رابطة موظفي الإدارة العامة ولجان التنسيق للمساعدين القضائيين، حيث عرضوا مطالبهم المتعلقة بتصحيح الرواتب، رفع التعويض العائلي، وتعديل شروط المثابرة بما يتماشى مع التضخم. وأكد جابر أنه سيؤلف لجنة لمناقشة هذه المطالب مع ممثلي الرابطة ابتداءً من الأسبوع المقبل لإيجاد حلول تتوافق مع إمكانيات الدولة.

كما التقى جابر النائب قاسم هاشم وبحث معه الأوضاع العامة وخصوصاً في الجنوب.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
الرئيس عون يؤكد الاستمرار بدعم القوانين الاجتماعية رغم الظروف السياسية
وزير الاعلام بول مرقص
مرقص سلّم شهادات تقدير لمئة طالب خلال فعاليات "الملتقى الإعلامي العربي"
ئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والنائب بلال عبد الله
بلال عبدالله: وضعت الرئيس عون في أجواء التحضير لقانون الرعاية المنزلية

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!