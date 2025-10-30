الوزير جابر يتابع ترميم الضاحية ويعد بدراسة مطالب موظفي القطاع العام

تابع وزير المالية ياسين جابر سير أعمال الترميم الإنشائي لـ500 مبنى متضرر في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، خلال اجتماع مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي. وتم استعراض المراحل المنجزة والتنسيق حول الاعتمادات المالية المخصصة للأشغال على دفعات من الخزينة العامة.

كما تسلم جابر من رئيس المحاسبة محمد بدران قطوعات الحسابات عن الأعوام 2006 حتى 2010، واطلع على تصور هيئة الرقابة على المصارف وخطط عملها المستقبلية.

وفي الشأن الاجتماعي، التقى جابر وفداً من رابطة موظفي الإدارة العامة ولجان التنسيق للمساعدين القضائيين، حيث عرضوا مطالبهم المتعلقة بتصحيح الرواتب، رفع التعويض العائلي، وتعديل شروط المثابرة بما يتماشى مع التضخم. وأكد جابر أنه سيؤلف لجنة لمناقشة هذه المطالب مع ممثلي الرابطة ابتداءً من الأسبوع المقبل لإيجاد حلول تتوافق مع إمكانيات الدولة.

كما التقى جابر النائب قاسم هاشم وبحث معه الأوضاع العامة وخصوصاً في الجنوب.